Україна та країни Північної Європи започаткували Скандинавсько-Балтійську ініціативу з підготовки та оснащення українських воїнів.

Відповідний Меморандум про взаєморозуміння підписав міністр оборони України Денис Шмигаль разом із главою Міноборони Норвегії Торе Сандвіком на полях 31-го засідання UDCG.

Скандинавсько-Балтійська ініціатива: що передбачає

За словами Шмигаля, загалом до ініціативи долучаться Україна, дев’ять країн Півночі та Балтії, зокрема Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія, Польща та Швеція.

Міністр оборони пояснив, що мета угоди полягає у створенні спільної структури підтримки України через підготовку та оснащення військовослужбовців у рамках міжнародної операції Легіо.

Як зазначив Шмигаль, ініціатива передбачає проведення навчання українських військових інструкторами країн-партнерів і оснащення різних підрозділів озброєнням в обʼємах еквівалентних розмірам бригади.

Водночас така підготовка відбуватиметься на території Польщі, уточнив міністр оборони.

Крім цього, ініціатива передбачає зміцнення партнерства України з країнами Скандинавії та Балтії у сфері безпеки.

Денис Шмигаль подякував Норвегії за допомогу та готовність розвивати співпрацю з Україною.

