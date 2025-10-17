За минулу добу відбулося 146 бойових зіткнень.

Таку інформацію оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ станом на 22:0016 жовтня.

Детальніше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація зараз, дивіться на картах бойових дій.

Карти бойових дій в Україні на 17 жовтня 2025

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 332-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

