Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
Карта бойових дій на 17 жовтня 2025 – ситуація на фронті
За минулу добу відбулося 146 бойових зіткнень.
Таку інформацію оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ станом на 22:0016 жовтня.
Детальніше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація зараз, дивіться на картах бойових дій.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 332-гу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
