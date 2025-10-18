Внаслідок двох ударів України по НПЗ в окупованій Феодосії, які були 7 і 13 жовтня, 11 резервуарів із паливом було повністю знищено.

У Феодосії було знищено 11 резервуарів із паливом

Як повідомило видання Радіо Свобода з посиланням на супутникові знімки, після українських ударів по НПЗ в окупованій Феодосії було повністю знищено 11 резервуарів із паливом.

До того ж, видання публікує знімки до і після ударів по НПЗ в Феодосії.

Крім того, журналісти зазначили, що ще кілька пошкоджених резервуарів навряд чи підлягають відновленню.

Нагадаємо, що Сили оборони у ніч на 13 жовтня повторно уразили Морський нафтовий термінал у тимчасово окупованій Феодосії, що на ТОТ АР Крим.

Перед цим у ніч на 7 жовтня українські військові завдали удару по морському нафтовому терміналу росіян у Феодосії. Повідомлялося, що загоряння сталося внаслідок атаки дронів. Відомо, що його безпілотники атакували і до цього.

Термінал є найбільшим у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів. У резервуарах могли зберігатись близько 193 тис. куб. м нафтопродуктів.

Всього на півострові два такі термінали, другий розташований у Севастополі.

Джерело : Радіо Свобода

