Сили оборони у ніч на 13 жовтня повторно уразили Морський нафтовий термінал у тимчасово окупованій Феодосії, що на ТОТ АР Крим.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у середу, 15 жовтня.

Уражено повторно нафтовий термінал у Феодосії

– За уточненими даними, підтверджено повторне ураження в ніч на 13 жовтня 2025 року підприємства Морський нафтовий термінал у тимчасово окупованій Феодосії, ТОТ АР Крим, – повідомили у Генштабі.

В результаті успішної роботи Сил оборони пошкоджено 16 резервуарів з пальним, що вціліли після попередньої атаки. На території підприємства триває масштабна пожежа.

Як зазначили у Генштабі ЗСУ, нафтовий термінал у Феодосії є важливою логістичною ланкою в постачанні російських військ пально-мастильними матеріалами.

Загальний об’єм нафтопродуктів, що могли зберігатися в резерварах, становить близько 193 тис. куб. м.

Також у ніч на 14 жовтня підрозділи Сил оборони завдали ударів по низці ворожих об’єктів: радіолокаційній станції П-18 у Красній Поляні (тимчасово окупована АР Крим), пункту управління безпілотниками в Олешках (ТОТ Херсонщини) та складу боєприпасів поблизу Макіївки (ТОТ Донецької області).

Факти ICTV з посиланням на джерела в СБУ повідомляли про ураження безпілотники СБУ та ССО ЗСУ низки об’єктів, що працюють на війну проти України у ніч на 13 жовтня.

Повідомлялося про влучання щонайменше у п’ять резервуарів Феодосійського морського нафтового терміналу, що призвело до масштабної пожежі на території нафтобази.

