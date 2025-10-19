Російським окупантам нічого не подарують і нічого не забудуть – ані захоплених територій, ані скоєних злочинів.

Україна та союзники надалі посилюватимуть тиск на Росію, щоб досягти справедливого миру.

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Зеленський прокоментував заяву Путіна про територіальні поступки

За його словами, нині потрібна тривала співпраця з європейськими партнерами та конкретні результати як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі.

– І майже щодня зараз – у комунікації з лідерами для того, щоб була наша спільна позиція – усіх у Європі – щодо тиску на Росію, правильного тиску. Ми нічого не будемо дарувати агресору, і нічого їм не забудемо. Ми чітко бачимо, що ця Росія є довготривалою загрозою, – зазначив Зеленський.

Його заява пролунала на тлі повідомлень американських ЗМІ про те, що російський диктатор Володимир Путін нібито готовий до територіальних поступок в Україні.

Так, видання The Washington Post повідомило, що під час розмови з Дональдом Трампом Путін нібито вимагав від України віддати повний контроль над Донецькою областю в обмін на нібито виведення російських військ із Запорізької та Херсонської областей.

Ця вимога не нова. Росія неодноразово наполягала на повному виведенні Збройних сил України з територій Донецької та Луганської областей, але у більш жорсткій формі.

У відповідь президент Зеленський наголошував, що такий сценарій є неможливим.

