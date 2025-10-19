Российским оккупантам ничего не подарят и ничего не забудут — ни захваченных территорий, ни совершенных преступлений.

Украина и союзники будут и дальше усиливать давление на Россию, чтобы достичь справедливого мира.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Зеленский ответил на заявление Путина о территориальных уступках

По его словам, сейчас необходимо продолжительное сотрудничество с европейскими партнерами и конкретные результаты как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

— И почти каждый день сейчас — в коммуникации с лидерами для того, чтобы была наша общая позиция — всех в Европе — по давлению на Россию, правильному давлению. Мы ничего не будем дарить агрессору, и ничего им не забудем. Мы четко видим, что эта Россия является долгосрочной угрозой, — отметил Зеленский.

Его заявление прозвучало на фоне сообщений американских СМИ о том, что российский диктатор Владимир Путин якобы готов к территориальным уступкам в Украине.

Так, издание The Washington Post сообщило, что во время разговора с Дональдом Трампом Путин якобы требовал от Украины отдать полный контроль над Донецкой областью в обмен на якобы вывод российских войск из Запорожской и Херсонской областей.

Это требование не ново. Россия неоднократно настаивала на полном выводе Вооруженных сил Украины с территорий Донецкой и Луганской областей, но в более жесткой форме.

В ответ президент Зеленский подчеркивал, что такой сценарий невозможен.

