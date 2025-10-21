Відмова Кремля від негайного припинення вогню в Україні, очевидно, поставила під загрозу зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна у Будапешті, заявили європейські дипломати.

Позиція Путіна щодо війни ставить під загрозу його зустріч із Трампом

Високопоставлений представник Білого дому повідомив, що планування саміту Трампа та Путіна у Будапешті наразі призупинено, повідомив кореспондент Гарретт Хааке.

– Перша телефонна розмова між міністром Рубіо та міністром закордонних справ Лавровим була “продуктивною”, але президент США вважає, що обидві сторони недостатньо готові до переговорів, – написав він у соцмережі X.

Журналіст Барак Равід повідомив у X, що “Рубіо та Лавров провели продуктивну телефонну розмову. Тому додаткова особиста зустріч держсекретаря та міністра закордонних справ не потрібна”.

Підготовка до саміту зайшла к глухий кут: сторони відклали підготовчу зустріч держсекретаря США Марко Рубіо та міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, пише Reuters.

Вчора, 20 жовтня, Лавров та Рубіо провели телефонну розмову. Заступник Лаврова Сергій Рябков заявив у вівторок, що поки передчасно говорити про терміни їхньої особистої зустрічі.

Зазначається, що жодна зі сторін публічно не відмовилася від планів щодо зустрічі Трампа з Путіним. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у вівторок відвідав Вашингтон та написав у Facebook: “На нас чекають серйозні дні”.

– Думаю, росіяни хотіли надто багато, і американцям стало очевидно, що у Будапешті Трампу не вдасться укласти угоду, – сказав один із європейських дипломатів.

Росіяни “зовсім не змінили своєї позиції і не збираються залишатися на місці”, заявив другий дипломат.

Нагадаємо, що Трамп, який минулого тижня розмовляв телефоном з Путіним і зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським, заявив, що має намір провести саміт із російським лідером у столиці Угорщини Будапешті протягом двох тижнів, щоб спробувати покласти край війні.

