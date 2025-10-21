З 1 листопада тарифи на електрику через початок опалювального сезону мають змінитися. Скільки доведеться платити українцям за світло – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Тариф на електроенергію з 1 листопада 2025 року

До 30 квітня 2026 року, тобто протягом опалювального сезону, українці, що використовуватимуть електроопалювальні установки, зможуть платити за пільговим тарифом за електрику у розмірі 2,64 грн/кВт при споживанні до 2000 кВт/год електроенергії на місяць.

Якщо спожито понад 2 000 кВт∙год, то людина має сплатити 4,32 грн/кВт∙год за те, що вище вказаної межі.

Зараз дивляться

Зауважимо, що з 1 липня 2025 року стандарт напруги електромереж в Україні змінився з 220В на 230 В, проте тарифи наразі незмінні.

Крім того, деякі категорії населення можуть отримати знижки на електрику від 25% до 100% – особи з інвалідністю, УБД, пенсіонери у сільській місцевості та представники інших соціально вразливих груп.

Також є можливість зекономити на платіжках за електроенергію, встановивши двозонних лічильник. тоді тариф у певний час доби, а саме з 23:00 до 07:00, нижчий. Ціна становить 2,16 грн за кВт-год.

Як платити менше за світло з двозонним лічильником

Раніше уряд України інформував, як перейти на двозонний облік електроенергії.

Для встановлення двозонного лічильника споживачу необхідно написати заяву про його встановлення до місцевого оператора системи електроенергії.

До заяви, потрібно додати:

паспорт;

ідентифікаційний код;

документи на право власності або користування приміщенням;

договір про надання послуг із розподілу.

Якщо купляєте лічильник самостійно, важливо впевнитися, що прилад сертифікований і відповідає технічним нормам. Крім того, можна придбати запрограмований лічильник в оператора системи розподілу електроенергії.

Нагадаємо, раніше тодішній міністр енергетики Герман Галущенко казав, що планів підвищувати тариф на електроенергію в Україні немає.

Як прогнозує Національний банк, в Україні дефіцит електроенергії збережеться до 2027 року, хоча й поступово зменшуватиметься.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.