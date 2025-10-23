Куди скаржитися на вимкнення світла поза графіками: телефонні номери та адреси
Ситуація в енергосистемі дуже складна. Саме тому енергетики розробили графіки відключення електроенергії.
Факти ICTV дізнавалися, що робити, коли вимкнення світла в Україні відбувається не за графіками, та куди скаржитися.
Куди скаржитися на вимкнення світла поза графіками
Насамперед потрібно перевірити, чи дійсно за графіком у вашій групі повинна бути електроенергія. Для цього варто увійти на сайт Yasno або ДТЕК, обрати регіон, місто, а також вказати вулицю та адресу. З правої сторони висвітиться, до якої групи відноситься адреса. Нижче можна побачити погодинний графік відключення світла.
Якщо світла немає у той час, коли за графіком воно відсутнє або можливі відключення електроенергії, то скаржитися нікуди не потрібно. Варто дочекатися, коли ввімкнуть світло за графіком.
Але якщо навіть у години, коли за графіком повинна бути електроенергія, її немає – варто зателефонувати на гарячу лінію Yasno. Також скаргу можна подати в письмовому вигляді. Її приймає Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
Варіанти подання скарги:
- Звичайного листа можна надіслати на таку адресу: місто Київ, вулиця Сім’ї Бродських, 19, індекс отримувача 03057.
- Надіслати листа на електронну пошту pr@nerc.gov.ua.
- Залишити звернення можна за телефоном +380 (44) 204-70-27
Майте на увазі, що скарги або претензії, які не мають ваших даних, у них відсутнє ім’я, прізвище, по батькові та місце проживання, розглядатися не будуть. У скарзі обов’язково потрібно вказати питання і вимоги до постачальника електроенергії. Після цього зліва ставиться підпис, а справа – дата звернення.
Також варто враховувати погодні умови, адже під час зливи, сильного вітру і шквалів можливе знеструмлення через пошкодження ліній.
Куди скаржитися на вимкнення світла: телефонні номери
Нижче опубліковано номери ДТЕК, куди варто телефонувати у разі вимкнення світла не за графіками.
Київ та область:
- 0800501588
- +380672101588
- +380502101588
- +380732021588
- +380442021588
- 0800400740
- +380674957040
- +380994957040
- +380934957040
- +380444590740
Дніпропетровська область:
- 0800301497
- +380667909900
- +380677909900
- +380637909900
- +380567909900
Донецька область:
- 0800500473
- +380964500473
- +380994500473
- +380934500473
- +380629450473
Одеська область:
- 0800409090
- +380687509090
- +380957509090
- +380737509090
- +380487059090
Користувачі з інших населених пунктів можуть звернутися за такими номерами:
- Державна інспекція енергетичного нагляду України (044) 204-79-22, (044) 204-79-21.
- Міністерство енергетики України 0 800 50 70 52 або 044-594-65-45.
- Гаряча урядова лінія 1545, 1539.
Також можна звернутися до компанії, що обслуговує, адже причина відсутності електроенергії може не залежати від графіків відключень. Іноді проблема пов’язана з несправністю систем у будинку, або навіть у квартирі. Компанія, що обслуговує, приймає звернення. Якщо електрики вашої компанії не знайшли пошкоджень у будинку, звернення передається до компанії Yasno.