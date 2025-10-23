Ситуація в енергосистемі дуже складна. Саме тому енергетики розробили графіки відключення електроенергії.

Факти ICTV дізнавалися, що робити, коли вимкнення світла в Україні відбувається не за графіками, та куди скаржитися.

Куди скаржитися на вимкнення світла поза графіками

Насамперед потрібно перевірити, чи дійсно за графіком у вашій групі повинна бути електроенергія. Для цього варто увійти на сайт Yasno або ДТЕК, обрати регіон, місто, а також вказати вулицю та адресу. З правої сторони висвітиться, до якої групи відноситься адреса. Нижче можна побачити погодинний графік відключення світла.

Якщо світла немає у той час, коли за графіком воно відсутнє або можливі відключення електроенергії, то скаржитися нікуди не потрібно. Варто дочекатися, коли ввімкнуть світло за графіком.

Але якщо навіть у години, коли за графіком повинна бути електроенергія, її немає – варто зателефонувати на гарячу лінію Yasno. Також скаргу можна подати в письмовому вигляді. Її приймає Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Варіанти подання скарги:

  • Звичайного листа можна надіслати на таку адресу: місто Київ, вулиця Сім’ї Бродських, 19, індекс отримувача 03057.
  • Надіслати листа на електронну пошту pr@nerc.gov.ua.
  • Залишити звернення можна за телефоном +380 (44) 204-70-27

Майте на увазі, що скарги або претензії, які не мають ваших даних, у них відсутнє ім’я, прізвище, по батькові та місце проживання, розглядатися не будуть. У скарзі обов’язково потрібно вказати питання і вимоги до постачальника електроенергії. Після цього зліва ставиться підпис, а справа – дата звернення.

Також варто враховувати погодні умови, адже під час зливи, сильного вітру і шквалів можливе знеструмлення через пошкодження ліній.

Куди скаржитися на вимкнення світла: телефонні номери

Нижче опубліковано номери ДТЕК, куди варто телефонувати у разі вимкнення світла не за графіками.

Київ та область:

  • 0800501588
  • +380672101588
  • +380502101588
  • +380732021588
  • +380442021588
  • 0800400740
  • +380674957040
  • +380994957040
  • +380934957040
  • +380444590740

Дніпропетровська область:

  • 0800301497
  • +380667909900
  • +380677909900
  • +380637909900
  • +380567909900

Донецька область:

  • 0800500473
  • +380964500473
  • +380994500473
  • +380934500473
  • +380629450473

Одеська область:

  • 0800409090
  • +380687509090
  • +380957509090
  • +380737509090
  • +380487059090

Користувачі з інших населених пунктів можуть звернутися за такими номерами:

  • Державна інспекція енергетичного нагляду України (044) 204-79-22, (044) 204-79-21.
  • Міністерство енергетики України 0 800 50 70 52 або 044-594-65-45.
  • Гаряча урядова лінія 1545, 1539.

Також можна звернутися до компанії, що обслуговує, адже причина відсутності електроенергії може не залежати від графіків відключень. Іноді проблема пов’язана з несправністю систем у будинку, або навіть у квартирі. Компанія, що обслуговує, приймає звернення. Якщо електрики вашої компанії не знайшли пошкоджень у будинку, звернення передається до компанії Yasno.

