Ситуація в енергосистемі дуже складна. Саме тому енергетики розробили графіки відключення електроенергії.

Факти ICTV дізнавалися, що робити, коли вимкнення світла в Україні відбувається не за графіками, та куди скаржитися.

Куди скаржитися на вимкнення світла поза графіками

Насамперед потрібно перевірити, чи дійсно за графіком у вашій групі повинна бути електроенергія. Для цього варто увійти на сайт Yasno або ДТЕК, обрати регіон, місто, а також вказати вулицю та адресу. З правої сторони висвітиться, до якої групи відноситься адреса. Нижче можна побачити погодинний графік відключення світла.

Зараз дивляться

Якщо світла немає у той час, коли за графіком воно відсутнє або можливі відключення електроенергії, то скаржитися нікуди не потрібно. Варто дочекатися, коли ввімкнуть світло за графіком.

Але якщо навіть у години, коли за графіком повинна бути електроенергія, її немає – варто зателефонувати на гарячу лінію Yasno. Також скаргу можна подати в письмовому вигляді. Її приймає Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Варіанти подання скарги:

Звичайного листа можна надіслати на таку адресу: місто Київ, вулиця Сім’ї Бродських, 19, індекс отримувача 03057.

Надіслати листа на електронну пошту pr@nerc.gov.ua.

Залишити звернення можна за телефоном +380 (44) 204-70-27

Майте на увазі, що скарги або претензії, які не мають ваших даних, у них відсутнє ім’я, прізвище, по батькові та місце проживання, розглядатися не будуть. У скарзі обов’язково потрібно вказати питання і вимоги до постачальника електроенергії. Після цього зліва ставиться підпис, а справа – дата звернення.

Також варто враховувати погодні умови, адже під час зливи, сильного вітру і шквалів можливе знеструмлення через пошкодження ліній.

Куди скаржитися на вимкнення світла: телефонні номери

Нижче опубліковано номери ДТЕК, куди варто телефонувати у разі вимкнення світла не за графіками.

Київ та область:

0800501588

+380672101588

+380502101588

+380732021588

+380442021588

0800400740

+380674957040

+380994957040

+380934957040

+380444590740

Дніпропетровська область:

0800301497

+380667909900

+380677909900

+380637909900

+380567909900

Донецька область:

0800500473

+380964500473

+380994500473

+380934500473

+380629450473

Одеська область:

0800409090

+380687509090

+380957509090

+380737509090

+380487059090

Користувачі з інших населених пунктів можуть звернутися за такими номерами:

Державна інспекція енергетичного нагляду України (044) 204-79-22, (044) 204-79-21.

(044) 204-79-22, (044) 204-79-21. Міністерство енергетики України 0 800 50 70 52 або 044-594-65-45.

0 800 50 70 52 або 044-594-65-45. Гаряча урядова лінія 1545, 1539.

Також можна звернутися до компанії, що обслуговує, адже причина відсутності електроенергії може не залежати від графіків відключень. Іноді проблема пов’язана з несправністю систем у будинку, або навіть у квартирі. Компанія, що обслуговує, приймає звернення. Якщо електрики вашої компанії не знайшли пошкоджень у будинку, звернення передається до компанії Yasno.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.