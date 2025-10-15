Зірки ICTV2 перевірили себе на витривалість та вміння працювати у команді. Для цього вони долучилися до нічної гри у страйкбол.

Матч організували Третій армійський корпус, академія Killhouse та Reservist.

Як зірки ICTV2 зіграли у страйкбол

Такі страйкбольні матчі допомагають цивільним навчитися діяти в стресових умовах. Під керівництвом інструкторів Killhouse учасники тренуються працювати зі зброєю, відпрацьовують тактику і краще розуміють, з яким навантаженням щодня стикаються військові на передовій.

Зараз дивляться

– У таких умовах миттєво вмикається критичне мислення. Тебе закидають в обставини, де інстинкт самозбереження виходить на перший план. Ти знаєш, що це гра, але підсвідомість б’є на сполох, сприймаючи все як справжню загрозу. Це змушує тебе зібратися в одну мить. І тут стає видно, хто як мислить. Одні йдуть напролом, аби тільки ліквідувати ворога. А я усвідомила, що моє головне завдання – вижити та донести вантаж, – поділилася враженнями зірка серіалу Митець Наталія Бабенко.

Для українських військових такі задачі є щоденною реальністю, ось тільки ворог та зброя там справжні.

– Це той досвід, який треба пережити у своєму житті. Але я уявляю, як це все в реальності, як наші хлопці це переживають. Там не пластикові кулі, а справжні кулі. Я б порадив людям звертатися до Третьої штурмової, до Кілхаусу, до Резервіста, щоби брати участь у таких заходах. Бо це реально цікаво. Це не те щоб надихає, але це точно готує. Готує і перевіряє тебе на міцність, – прокоментував виконавець головної ролі у серіалі Митець Дмитро Рибалевський.

Участь у матчі взяли також зірка майбутнього серіалу Служба 112 Роман Ясиновський, режисер проєкту Сергій Сторожев та креативний продюсер ICTV2 Дмитро Хрипун.

Очолив команду ветеран та актор серіалу Повернення Євген Григор’єв. Він боронив Україну у складі батальйону Вовки Да Вінчі. Зараз Євген працює в рекрутинговому центрі в Києві та зміг повернутись до творчого життя.

Reservist проводить також вишколи з тактичної медицини та базових навичок поводження зі зброєю – на сайті організації відкрито реєстрацію.

Killhouse Academy своєю чергою навчає керувати безпілотниками. Інформація про курс доступна на порталі.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.