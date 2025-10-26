Втрати ворога на 26 жовтня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Сили оборони України за добу ліквідували 900 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 341-ту добу повномасштабної війни становлять близько 1 136 890 убитими й пораненими.

Втрати ворога на 26 жовтня 2025

особового складу – близько 1 136 890 (+900) осіб;

танків – 11 291 (+4);

бойових броньованих машин – 23 477 (+18);

артилерійських систем – 34 002 (+15);

РСЗВ – 1 526;

засобів ППО – 1 230;

літаків – 428;

гелікоптерів – 346;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 74 399 (+214);

крилатих ракет – 3 880;

кораблів/катерів – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 65 517 (+81);

спеціальної техніки – 3 981.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 341-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

