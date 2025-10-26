Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
2 хв.
Втрати ворога на 26 жовтня: знищено 900 окупантів, чотири танки й 15 артсистем
Втрати ворога на 26 жовтня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Сили оборони України за добу ліквідували 900 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 341-ту добу повномасштабної війни становлять близько 1 136 890 убитими й пораненими.
Втрати ворога на 26 жовтня 2025
- особового складу – близько 1 136 890 (+900) осіб;
- танків – 11 291 (+4);
- бойових броньованих машин – 23 477 (+18);
- артилерійських систем – 34 002 (+15);
- РСЗВ – 1 526;
- засобів ППО – 1 230;
- літаків – 428;
- гелікоптерів – 346;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 74 399 (+214);
- крилатих ракет – 3 880;
- кораблів/катерів – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 65 517 (+81);
- спеціальної техніки – 3 981.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 341-шу добу.
