Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завершили досудове розслідування за підозрою колишній очільниці Хмельницької МСЕК, ексдепутатці Хмельницької облради Тетяні Крупі, її чоловіку та сину.

Про це повідомляє пресцентр НАБУ.

Розслідування справи Тетяни Крупи

За даними правоохоронців, керівниця Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяна Крупа впродовж 2020–2024 роках незаконно збагатилася на 160 млн грн, залучивши до цієї схеми свого чоловіка та сина.

Частину коштів Тетяні Крупі вдалося легалізувати через фіктивний продаж нерухомості. Після гроші вона вивезла за кордон та поклала на рахунки у закордонних банках.

Наразі сторона захисту отримала матеріали для ознайомлення, після чого справа піде до суду.

Обвинуваченим інкримінують низку статей Кримінального кодексу: ч. 2 ст. 366-2 (декларування недостовірної інформації), ст. 368-5 (незаконне збагачення) та ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).

Справа Тетяни Крупи

Нагадаємо, 4 жовтня 2024 року правоохоронці затримали Тетяну Крупу та провели обшуки у неї вдома та на робочому місці. Жінці оголосили підозру у незаконному збагаченні. За даними слідства, Тетяна Крупа налагодила схему підроблення документів для чоловіків, які хотіли уникнути мобілізації.

Під час обшуку в кабінеті слідчі виявили $100 тисяч, фіктивні медичні документи, а також списки ухилянтів із прізвищами та фіктивними діагнозами. А вже вдома у посадовиці вилучили $5 млн 244 тисяч, €300 тисяч, понад 5 млн грн, брендові прикраси, а також документи, які можуть вказувати на відмивання грошей через різні бізнес-проєкти.

11 квітня 2025 року в Польщі відкрили кримінальне провадження проти Тетяни Крупи. За матеріалами справи, Тетяна Крупа та члени її сім’ї протягом двох років вивозили гроші до Польщі.

4 вересня 2025 року Вищий антикорупційний суд частково змінив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на заставу у розмірі 20 млн грн.

11 вересня за Тетяну Крупу внесли 20 млн грн застави і вона вийшла із СІЗО.

