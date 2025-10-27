Ймовірність масштабного блекауту в Україні залежить від інтенсивності російських атак, ефективності ППО та рівня фізичного захисту енергооб’єктів.

Про це заявила міністерка енергетики Світлана Гринчук в ефірі телемарафону Єдині новини.

Вірогідність блек-ауту в Україні

За словами Гринчук, тотальний блекаут може статися лише за збігу кількох негативних чинників.

Зараз дивляться

– Все залежить від інтенсивності, масованості обстрілів, від того, як спрацює наша протиповітряна оборона, від того, як спрацює фізичний захист, – сказала міністерка.

Вона зазначила, що українці можуть думати, ніби енергосектор міг підготуватися краще до російських атак.

Однак без запроваджених систем захисту масштаби руйнувань були б значно більшими, а відновлення тривало б довше.

Посадовиця наголосила, що ремонтні роботи тривають безперервно: будівельники працюють у кілька змін, а електрики – цілодобово.

– Я думаю, що українці бачать, що ми пришвидшили часові рамки по ремонтам, по відновленню, але ситуація складна. Ми знаходимося у війні, знаходимося під постійною атакою, – додала Гринчук.

Вона зауважила, що чотири роки постійних атак послабили енергосистему, “хоча електрики іноді творять чудеса”.

Перспективи скасування стабілізаційних відключень

Міністерка висловила сподівання, що найближчим часом Україна зможе відмовитися від стабілізаційних графіків відключень.

– Як я вже сказала раніше, на жаль, ворог постійно вносить корективи додатковими обстрілами. Хоча, дійсно, робимо все можливе і плануємо, щоб відмовитися найближчим часом від будь-яких обмежень, – зазначила Гринчук.

За її словами, Міненерго робить усе можливе, аби стабілізувати ситуацію, але вона залишається складною і непередбачуваною.

Підтримка від міжнародних партнерів

Світлана Гринчук підтвердила, що Україна веде переговори з партнерами про розширення допомоги енергетичному сектору – і вже є конкретні результати.

– Ну, не просто переговори, в нас же є результати. Багато країн заявили про свої додаткові внески в фонд підтримки енергетики, – уточнила вона.

За словами посадовиці, частина партнерів уже знайшла потрібне обладнання для України.

– Буквально на вихідних у суботу ми відвідували з міністеркою енергетики Німеччини деякі енергетичні об’єкти. Вона заявила про додатковий внесок. Вони збільшують до 60 млн фонд підтримки енергетики, – повідомила Гринчук.

Йдеться про німецьке обладнання для енергетичного сектору, необхідне Україні для проходження опалювального сезону.

Крім того, допомогу для газового сектору анонсувала Норвегія. Інші партнери також готують нові заяви – як про фінансові внески, так і про передачу обладнання.

– Тобто робота ведеться, і партнери, дякую їм, дуже активно беруть участь і вникають у ситуацію, яка відбувається зараз в енергетичній Україні. Допомагають дійсно всім, чим можуть, – підсумувала міністерка.

Фото: Світлана Гринчук

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.