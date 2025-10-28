В Україні 24 лютого 2022 року було запроваджено воєнний стан і загальну мобілізацію на 90 днів. Відтоді їх продовжували вже 17 разів.

Факти ICTV розповідають, чи законно продовжувати режим воєнного стану понад три рази.

Скільки разів можна продовжувати воєнний стан

21 жовтня, у вівторок, Верховна Рада України ухвалила закон №14128, яким у 17-й раз продовжила дію воєнного стану на всій території країни.

За проголосували 317 народних депутатів, один висловився проти, ще один утримався. Згідно з ухваленим документом, воєнний стан продовжено з 5 листопада 2025 року на 90 днів — до 3 лютого 2026 року.

Це чергове продовження обох режимів, які діють із початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації 24 лютого 2022 року. Відтоді воєнний стан і мобілізація вже подовжувались:

з 24 лютого до 25 травня 2022 року

з 25 травня до 23 серпня 2022 року

з 23 серпня до 21 листопада 2022 року

з 21 листопада 2022 року до 19 лютого 2023 року

з 19 лютого до 20 травня 2023 року

з 20 травня до 18 серпня 2023 року

з 18 серпня до 16 листопада 2023 року

з 16 листопада 2023 до 14 лютого 2024 року

з 14 лютого до 13 травня 2024 року

з 13 травня до 11 серпня 2024 року

з 11 серпня до 9 листопада 2024 року

з 10 листопада 2024 року до 7 лютого 2025 року

з 8 лютого до 9 травня 2025 року

з 9 травня до 7 серпня 2025 року

з 7 серпня до 5 листопада 2025 року

з 5 листопада 2025 року до 3 лютого 2026 року

Та чи законно продовжувати воєнний стан понад три рази? Про це розповів юрист Олександр Моргун.

За його словами, в Законі України Про правовий режим воєнного стану немає жодних обмежень щодо строків його введення. Воєнний стан може тривати стільки, скільки існує загроза Україні. Також, за словами юриста, він може діяти як на всій території країни, так і в окремих місцевостях.

Згідно із законом, до закінчення строку, на який було введено воєнний стан, та за умови усунення загрози нападу чи небезпеки Україні, її територіальній цілісності, президент України Володимир Зеленський може прийняти указ про скасування воєнного стану на всій території України або в окремих її місцевостях.

