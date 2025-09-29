Кабмін підтримав ініціативу МОЗ та Держслужби з лікарських засобів і контролю за наркотиками, яка спрощує механізм реалізації ліків у фельдшерсько-акушерських пунктах (ФАП).

Як повідомили в МОЗ, тепер скасовано вимогу відпуску препаратів за застарілим мінімальним переліком, обов’язковим для ФАПів і чинним з 2005 року.

Нові правила продажу ліків у ФАПах: що відомо

У відомстві уточнили, що постачання ліків до фельдшерсько-акушерських пунктів визначатиметься не формальним переліком, а реальними потребами громади.

– Це дерегулювання знімає зайві бар’єри для бізнесу, робить систему більш гнучкою і відкриває пацієнтам у сільській місцевості кращий доступ до необхідних препаратів, – йдеться в повідомленні.

Поточний механізм передбачає, що аптека, яка має ліцензію на роздрібну торгівлю лікарськими засобами, укладає договір з охороною здоров’я (ФАПом, сільською або дільничною лікарнею, амбулаторією).

Медпрацівники збирають замовлення від пацієнтів і передають їх в аптеку, яка привозить необхідні препарати в ФАП. Згідно з умовами договору, ФАП реалізує ці ліки жителям громади.

На сьогодні такі договори вже підписані з 755 фельдшерськими пунктами та ФАПами, 590 сільськими та дільничними лікарнями та амбулаторіями, а також з 49 медичними пунктами.

Джерело : МОЗ

