Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр) натякнув, що росіян очікують блекаути – тривалі вимкнення світла.

Про це Роберт Бровді написав на своїй сторінці у Facebook.

Удари по енергетиці РФ

Так, командувач Сил безпілотних систем наголосив росіянам, що блекаути (вимкнення світла) – це не страшно і їм варто готуватися та звикати до них.

– Призвичаюйтеся, але всією болотною територією. Політ вільного Птаха непередбачуваний і не за розкладом. Птахи СБС (Сил безпілотних систем) разом з іншими складовими глибинного ураження Сил оборони України обіцяють вам стрімку, хоч і дещо вимушену адаптацію, – наголосив Роберт Бровді.

А ще він порадив росіянам запастися сірниками, свічками, гірляндами на батарейках.

Роберт “Мадяр” зауважив, що українські дрони атакуватимуть електропідстанції на території РФ.

– Ми не будемо інформувати вас про кожну подзьобану Птахами 750 кВ, 500 кВ тощо. Ну, а ваша хробача дорозвідка у пабліках працює наразі бездоганно, поки ще є інтернет, – написав командувач Сил безпілотних систем.

