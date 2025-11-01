Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди (Мадяр) намекнул, что россиян ждут блэкауты — длительные отключения света.

Об этом Роберт Бровди написал на своей странице в Facebook.

Удары по энергетике РФ

Так, командующий Силами беспилотных систем подчеркнул россиянам, что блэкауты (отключения света) — это не страшно и им стоит готовиться и привыкать к ним.

— Привыкайте, но всей болотной территорией. Полет свободной Птицы непредсказуем и не по расписанию. Птицы СБС (Сил беспилотных систем) вместе с другими составляющими глубинного поражения Сил обороны Украины обещают вам стремительную, хоть и несколько вынужденную адаптацию, — подчеркнул Роберт Бровди.

А еще он посоветовал россиянам запастись спичками, свечами, гирляндами на батарейках.

Роберт “Мадяр” отметил, что украинские дроны будут атаковать электроподстанции на территории РФ.

— Мы не будем информировать вас о каждой подкопанной Птицами 750 кВ, 500 кВ и т.д. Ну, а ваша червячная разведка в пабликах работает пока безупречно, пока еще есть интернет, — написал командующий Силами беспилотных систем.

Напомним, что в ночь на 1 ноября в пяти российских городах закрывали аэропорты из-за атак беспилотников. Минобороны РФ отчиталось о сбивании 98 дронов.

16 октября дроны атаковали подстанцию ЛЭП Балашовская в Волгоградской области — без света остался ряд близлежащих населенных пунктов.

