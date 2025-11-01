Наразі триває загальна мобілізація. Завдяки цьому механізму країна має змогу збільшити кількість військових для ведення оборони, а також створити резерв громадян, готових піти на службу в армії у разі необхідності.

Які очікуються зміни до закону про мобілізацію з листопада 2025 року, Факти ICTV розпитали адвокатку Адвокатського бюро Івана Хомича Олену Воронкову.

Мобілізація з 1 листопада: що зміниться

21 жовтня 2025 року Верховною Радою України було затверджено проєкт закону, що передбачає продовження воєнного стану до лютого 2026 року. Відповідно, продовжено і строк проведення мобілізаційних заходів.

За словами адвокатки з 1 листопада продовжують діяти положення, що передбачають автоматичне продовження відстрочки, якщо вона оформлена через застосунок Резерв+, а також за результатом розгляду документів комісіями при територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.

– Разом із тим, будь-які електронні бази не є досконалими, тому доцільно перевіряти актуальність даних та оновлення строку дії відстрочки. У разі, якщо у застосунку Резерв+ не буде відображено бажаних відомостей – звертатись до відповідного ТЦК, де особа перебуває на обліку з заявою про внесення даних, або ж оформлення (продовження) відстрочки, – наголосила Олена Воронкова.

Листопад: нові правила мобілізації та бронювання для порушників правил військового обліку

Юристка наголосила, що найбільш очікуваним, мабуть, можна назвати ухвалення законопроєкту №13335 Про внесення змін до деяких законів України щодо організації трудових відносин в умовах воєнного стану, яким передбачено можливість оформлення бронювання тим особам, які мають порушення правил військового обліку, або простішими словами “червону стрічку” у застосунку Резерв+.

Ухвалення документа відбулось 9 жовтня, він очікує на підпис президента. Відтепер процес бронювання значно спроститься для певних категорій осіб.

– Маємо сподівання, що такі зміни позитивно вплинуть як на оновлення даних особами та наповнення баз відомостями про військовозобов‘язаних, так і покращать роботу критично важливих підприємств, – зазначила адвокатка.

Нагадаємо, що тепер відповідно до документа №13335, передбачається можливість тимчасового бронювання військовозобов’язаних працівників на строк до 45 днів. Це має на меті надати працівнику час для приведення у відповідність його військово-облікових документів: постановки на військовий облік, уточнення даних, отримання військово-облікового документа та усунення інших порушень.

Якщо працівник протягом цих 45 днів не виконає усіх необхідних вимог, бронювання для нього не буде продовжено, і підприємство втратить можливість повторно забронювати цього співробітника протягом року.

Цей механізм покликаний забезпечити збереження кадрів підприємств на період, поки працівники вирішують питання, пов’язані з військовим обліком.

Кого можуть мобілізувати у листопаді 2025 року

Наразі правок до закону про мобілізацію не ухвалювали. Тому змін у процесі мобілізації з 1 листопада не передбачено. До основної категорії, що підлягає призову, належать чоловіки віком від 25 до 60 років, які є придатними до військової служби за станом здоров’я та не мають оформленої відстрочки від призову або бронювання.

Також можуть бути призвані чоловіки у віці від 18 до 25 років, які набули статусу військовозобов’язаних після проходження строкової військової служби або є офіцерами запасу.

Невійськовозобов’язані чоловіки з 18 до 25 років можуть бути прийняті на військову службу під час мобілізації лише за їхньою згодою.

Жінки, придатні до 60 років, також можуть бути прийняті на військову службу виключно на добровільній основі.

Мобілізація з 1 листопада: х то може втратити відстрочку

Закон про мобілізацію з 1 листопада буде працювати як і раніше. Отже особам, які мають неоновлені або неопрацьовані дані у військовому обліку, а також неправильно оформлені військово-облікові документи, слід бути особливо уважними. Також це стосується тих, хто перебуває у розшуку через можливі технічні чи паперові помилки.

Якщо такі громадяни не скористаються механізмом виправлення даних, це може призвести до втрати їхнього права на відстрочку.

У листопаді втратити відстрочку можуть ті особи, у яких спливли або зникли підстави, на яких вона була надана.

Приклади таких ситуацій:

Батько трьох дітей може втратити відстрочку, якщо його заборгованість зі сплати аліментів перевищує сукупну суму платежів за три місяці.

Особи, які здійснюють догляд за хворими, втрачають право на відстрочку, якщо особа, за якою здійснювався догляд, померла або більше не потребує постійного догляду.

Батько, який самостійно виховує дитину, втрачає відстрочку в день досягнення дитиною повноліття (18 років).

Бронювання працівників прифронтових критично важливих підприємств

Нагадаємо, що на порталі Дія запроваджено нову можливість — тепер підприємства, що працюють у прифронтових регіонах і мають статус критично важливих, можуть забронювати всіх своїх працівників, які підлягають військовому обов’язку.

У Міністерстві економіки зазначили, що таке рішення спрямоване на підтримку бізнесів, які продовжують діяльність у складних умовах війни. Воно дозволяє поєднати інтереси економіки та оборони держави, забезпечивши безперервну роботу стратегічно важливих підприємств навіть у зонах, де тривають бойові дії.

За словами відомства, створено більш гнучкий механізм бронювання, який адаптується до реалій війни й допомагає компаніям зберегти персонал і стабільність виробничих процесів.

Відстрочки для батьків дітей з інвалідністю у Резерв+

У застосунку Резерв+ з’явилася нова функція — можливість оформити відстрочку від мобілізації для батьків дітей з інвалідністю. Про це повідомило Міністерство оборони України.

Згідно з інформацією відомства, система автоматично перевіряє необхідні дані через державні реєстри, тому результат користувач отримує безпосередньо у смартфоні — оперативно, прозоро і без необхідності збирати документи чи стояти в чергах.

Відстрочку можуть оформити:

батьки дитини з інвалідністю віком до 18 років;

батьки повнолітньої дитини з інвалідністю.

Якщо обоє батьків перебувають на військовому обліку, кожен із них може подати запит окремо. Важливо, щоб відомості про інвалідність були дійсними й зареєстрованими в інформаційних базах Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності.

Нові правила оформлення та продовження відстрочок від мобілізації

З 1 листопада 2025 року подати заяву на відстрочку можна буде виключно через систему Резерв+ або Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП). Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) більше не прийматимуть такі звернення.

Зміни запроваджено з метою підвищення прозорості, запобігання корупційним ризикам, спрощення процедури та переходу до повністю цифрового формату. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Відповідно до оновлень у постанові Кабінету Міністрів України №560, громадяни зможуть автоматично продовжувати термін дії відстрочки, а також подавати необхідні документи у паперовій формі через ЦНАП.

Нові категорії відстрочок від мобілізації у застосунку Резерв+

Відтепер через Резерв+ оформити відстрочку зможуть:

один із батьків, який самостійно виховує дитину до 18 років;

громадяни, що здійснюють догляд за батьком або матір’ю з інвалідністю.

У Міністерстві закликають осіб, які належать до цих категорій, долучитися до тестування послуги.

Заявка подається безпосередньо у застосунку Резерв+. Після цього система автоматично перевіряє дані в державних реєстрах. Якщо підстави для відстрочки підтверджено, інформація про неї автоматично відображається в електронному військовому документі користувача.

У Міноборони підкреслюють, що процедура повністю цифрова, займає лише кілька годин і не вимагає збору довідок чи відвідування ТЦК.

Наразі через застосунок відстрочку можуть оформити:

особи з інвалідністю;

батьки трьох і більше дітей, народжених у шлюбі;

батьки дітей з інвалідністю;

подружжя військовослужбовців, які мають дитину;

чоловіки або дружини осіб з інвалідністю;

громадяни з тимчасовою непридатністю до служби;

студенти та аспіранти;

працівники закладів вищої або професійно-технічної освіти.

