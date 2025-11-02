Ситуація у Куп’янську залишається непростою. Російські плани щодо прориву до центру міста зазнають невдач – облоги Куп’янська немає.

Про це в ефірі Єдиних новин повідомив Віктор Трегубов, начальник управління комунікацій Угруповання об’єднаних сил ЗСУ.

Ситуація у Куп’янську на 2 листопада

За словами Віктора Трегубова, у північних районах Куп’янська, де росіяни намагалися сконцентрувати свої сили, ворогу доволі непереливки.

Наші війська завдали по ворожих підрозділах декілька вуличних та важких ударів, тому просування окупантів загальмувалося.

Зараз росіяни намагаються обходити місто, а не як раніше прориватися з північних районів до центру.

Віктор Трегубов також спростовує заяви кремлівського диктатора Володимира Путіна про нібито оточення Куп’янська.

– Якщо там хтось і потрапить в оточення, то це точно будуть не українські сили… Росіян немає в місті у тій кількості і на тих позиціях, щоб когось оточувати, – заявив Віктор Трегубов.

Також речник Угруповання об’єднаних сил пояснив, що означає подвійна повітряна облога Куп’янська. За його словами, противник за допомогою БпЛА може бити по нашій логістиці, тому що російські пілоти стоять достатньо близько до міста. Водночас дзеркальна ситуація і з нашого боку – українські пілоти дронів також можуть атакувати піхотні групи росіян і їхні автівки.

Тому виходить, що логістика до Куп’янська ускладнена для обох боків, наголосив Віктор Трегубов.

За словами речник, станом на зараз українська розвідка повідомляє про сотню російських окупантів на північних околицях Куп’янська, і це не одне угруповання. До того ж не всі сили є боєздатними.

