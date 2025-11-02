ВСУ нанесли тяжелые удары по врагу в Купянске, затормозив наступление — Трегубов
- Вражеское наступление в Купянске затормозилось благодаря точным ударам Сил обороны.
- Заявления кремлевского диктатора Путина об окружении города не соответствуют действительности.
- Враг на севере Купянска держит около 100 человек - не все из них боеспособны.
Ситуация в Купянске остается непростой. Российские планы по прорыву в центр города терпят неудачу — осады Купянска нет.
Об этом в эфире Єдиних новин сообщил Виктор Трегубов, начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил ВСУ.
Ситуация в Купянске на 2 ноября
По словам Виктора Трегубова, в северных районах Купянска, где россияне пытались сконцентрировать свои силы, врагу не поздоровится.
Наши войска нанесли по вражеским подразделениям несколько уличных и тяжелых ударов, поэтому продвижение оккупантов затормозилось.
Сейчас россияне пытаются обходить город, а не как раньше прорываться из северных районов в центр.
Виктор Трегубов также опровергает заявления кремлевского диктатора Владимира Путина о якобы окружении Купянска.
— Если там кто-то и попадет в окружение, то это точно будут не украинские силы… Россияне нет в городе в том количестве и на тех позициях, чтобы кого-то окружать, — заявил Виктор Трегубов.
Также спикер Объединенных сил объяснил, что означает двойная воздушная осада Купянска. По его словам, противник с помощью БПЛА может бить по нашей логистике, потому что российские пилоты находятся достаточно близко к городу. В то же время зеркальная ситуация и с нашей стороны — украинские пилоты дронов также могут атаковать пехотные группы россиян и их автомобили.
Поэтому получается, что логистика в Купянск затруднена для обеих сторон, подчеркнул Виктор Трегубов.
По словам спикера, на данный момент украинская разведка сообщает о сотне российских оккупантов на северных окраинах Купянска, и это не одна группировка. К тому же не все силы боеспособны.