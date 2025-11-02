Ситуация в Купянске остается непростой. Российские планы по прорыву в центр города терпят неудачу — осады Купянска нет.

Об этом в эфире Єдиних новин сообщил Виктор Трегубов, начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил ВСУ.

Ситуация в Купянске на 2 ноября

По словам Виктора Трегубова, в северных районах Купянска, где россияне пытались сконцентрировать свои силы, врагу не поздоровится.

Сейчас смотрят

Наши войска нанесли по вражеским подразделениям несколько уличных и тяжелых ударов, поэтому продвижение оккупантов затормозилось.

Сейчас россияне пытаются обходить город, а не как раньше прорываться из северных районов в центр.

Виктор Трегубов также опровергает заявления кремлевского диктатора Владимира Путина о якобы окружении Купянска.

— Если там кто-то и попадет в окружение, то это точно будут не украинские силы… Россияне нет в городе в том количестве и на тех позициях, чтобы кого-то окружать, — заявил Виктор Трегубов.

Также спикер Объединенных сил объяснил, что означает двойная воздушная осада Купянска. По его словам, противник с помощью БПЛА может бить по нашей логистике, потому что российские пилоты находятся достаточно близко к городу. В то же время зеркальная ситуация и с нашей стороны — украинские пилоты дронов также могут атаковать пехотные группы россиян и их автомобили.

Поэтому получается, что логистика в Купянск затруднена для обеих сторон, подчеркнул Виктор Трегубов.

По словам спикера, на данный момент украинская разведка сообщает о сотне российских оккупантов на северных окраинах Купянска, и это не одна группировка. К тому же не все силы боеспособны.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.