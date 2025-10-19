Партизани Атеш у прикордонні Брянська паралізували систему управління окупантів
Агенти партизанського руху Атеш провели диверсію на ключовому вузлі зв’язку в Брянській області – лише за 100 км від кордону з Україною. Виведена з ладу вежа, що забезпечувала координацію російських військ та прикордонних підрозділів.
Про це йдеться у повідомленні руху Атеш.
Диверсія Атеш на вежі управління
Так, агенти Атеш підпалили вежу зв’язку. Це порушило координацію між російськими підрозділами, створивши хаос в системі управління.
Від диверсії постраждали центри управління прикордонного угруповання, зокрема підрозділи Прикордонної служби, 84-й інженерно-аеродромний батальйон та полк внутрішніх військ Росгвардії. Ці формування відповідали за логістику, охорону кордону та інженерне забезпечення в районі.
Окупанти втратили контроль над важливим прикордонним районом – тимчасово вони не будуть здатні оперативно реагувати на загрози.
11 жовтня повідомлялося, що агенти Атеш у 82 мотострілецькому полку ЗС РФ допомогли Силам оборони зірвати наступ ворожих військ під Вовчанськом у Харківській області.
12 жовтня агенти руху АТЕШ здійснили диверсію на залізниці в районі Новочеркаська Ростовської області. Унаслідок диверсії порушено графік руху ешелонів з військовою технікою та особовим складом ворога.
Фото: Атеш