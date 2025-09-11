Для подорожей українців восени Укрзалізниця призначила додаткові потяги.

Укрзалізниця призначила додаткові потяги

Щоб задовільнити попит пасажирів, Укрзалізниця призначила курсування додаткових поїздів:

№ 168/167 Львів – Одеса

Відправлення зі Львова та Одеси — 14 та 21 вересня.

Зараз дивляться

№ 243/244 Київ – Львів

Відправлення з Києва та Львова — 14, 19, 20, 21, 26, 27 вересня.

№ 289/290 Київ – Львів

Відправлення з Києва та Львова — 28 вересня.

Укрзалізниця звертає увагу пасажирів, що на маршруті курсуватимуть купейні вагони, адаптовані для денних поїздок у сидячому форматі.

– При купівлі квитків радимо уважно переглядати схему розташування місць: непарні номери — місця біля вікна, парні номери — місця ближче до проходу, – йдеться у повідомленні.

Актуальний розклад руху поїздів із датами, періодичністю курсування та проміжними зупинками можна переглянути на офіційному сайті Укрзалізниці у вкладці Розклад руху призначених пасажирських поїздів.

Продаж квитків відкрито в мобільному застосунку Укрзалізниці, на сайті booking.uz.gov.ua та в касах вокзалів.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.