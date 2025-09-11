Укрзалізниця призначила додаткові потяги на осінь: розклад та напрямки
Для подорожей українців восени Укрзалізниця призначила додаткові потяги.
Щоб задовільнити попит пасажирів, Укрзалізниця призначила курсування додаткових поїздів:
- № 168/167 Львів – Одеса
Відправлення зі Львова та Одеси — 14 та 21 вересня.
- № 243/244 Київ – Львів
Відправлення з Києва та Львова — 14, 19, 20, 21, 26, 27 вересня.
- № 289/290 Київ – Львів
Відправлення з Києва та Львова — 28 вересня.
Укрзалізниця звертає увагу пасажирів, що на маршруті курсуватимуть купейні вагони, адаптовані для денних поїздок у сидячому форматі.
– При купівлі квитків радимо уважно переглядати схему розташування місць: непарні номери — місця біля вікна, парні номери — місця ближче до проходу, – йдеться у повідомленні.
Актуальний розклад руху поїздів із датами, періодичністю курсування та проміжними зупинками можна переглянути на офіційному сайті Укрзалізниці у вкладці Розклад руху призначених пасажирських поїздів.
Продаж квитків відкрито в мобільному застосунку Укрзалізниці, на сайті booking.uz.gov.ua та в касах вокзалів.