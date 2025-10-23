Президент США Дональд Трамп вважає, що “проблемою” з переданням Україні ракет Tomahawk є те, що для їхнього освоєння українськими військовими потрібно від 6 до 12 місяців.

Про це він сказав під час спільної з генсеком НАТО Марком Рютте пресконференції.

Трамп про “проблему” передання Україні ракет Tomahawk

– Проблемою з Tomahawk є те – і багато людей не знають про це – що знадобиться щонайменше шість місяців, а зазвичай рік, щоби навчитися ними користуватися. Вони дуже складні, – сказав глава Білого дому.

Він додав, що єдиний спосіб, яким Tomahawk може бути запущений, “це якщо ми його запустимо, а ми цього не зробимо”.

Трамп назвав ракети Tomahawk потужною й точною зброєю, але складною, адже вона потребує багато часу для навчання.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський зустрівся з Дональдом Трампом у Білому домі.

На брифінгу глава держави підтвердив, що вони обговорювали поставки Tomahawk, проте сказав, що він і Трамп вирішили не порушувати це питання публічно, бо США хочуть уникнути ескалації.

