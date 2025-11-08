Через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену російськими обстрілами, у неділю, 9 листопада, діятимуть обмеження споживання електроенергії у більшості регіонів.

Про це повідомили в Укренерго.

Відключення світла 9 листопада: що відомо

У компанії зазначили, що завтра, 9 листопада, у більшості регіонів України продовжать діяти обмеження споживання електроенергії.

Зараз дивляться

Графіки погодинних відключень:

з 00:00 до 23:59 – у межах від 2 до 4 черг.

Графіки обмеження потужності:

з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів.

– Увага! Час та обсяг застосування обмежень може змінюватися. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго вашого регіону. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо, – наголосили в Укренерго.

У суботу, 8 листопада, заходи з обмеження електроспоживання будуть вимушено застосовуватися до кінця доби.

Нагадаємо, у ніч на 8 листопада російські війська здійснили масовану атаку на енергетичну інфраструктуру у Київській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях.

Унаслідок цього в низці регіонів було запроваджено аварійні відключення електроенергії.

ПАТ Центренерго повідомило про зупинку всіх своїх теплоелектростанцій через атаку Росії.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.