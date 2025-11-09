У київських школах ситуація з використанням української гірше ніж у цілому по Україні.

Ситуація з українською у школах Києва

Заступник керівника Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови Сергій Сиротенко заявив, що, згідно моніторингу, 24% вчителів під час уроків та 40% під час перерв порушують мовний закон. Вони застосовують недержавну мову. У середньому по Україні цей показник складає 14% під час уроків та 21% – на перервах.

Самі учні також порушують мовний закон. За його словами, 66% спілкуються недержавною мовою на уроках та 82% — на перервах. По Україні ці цифри становлять: 40% на уроках та 52% на перервах. Лише 18% столичних школярів зазначили, що говорять виключно українською мовою.

– Київ можна віднести до зросійщених регіонів України. Всі показники нижчі, ніж по Україні. Молоде покоління застосовує російську мову навіть частіше, ніж їхні батьки. Це ознака серйозного впливу країни-агресора. Через інтернет, соціальні мережі Росія впливає на наших дітей, на формування мовних звичок, — зазначив Сергій Сиротенко.

Секретаріат мовного омбудсмена закликав створити правові підстави для впливу на учнів для дотримання закону в освітніх закладах, зокрема ухвалити Закон про внесення змін до деяких законів щодо використання мови в освітньому процесі.

– Цей закон не є ідеальним і не вирішить всіх питань. Але він створить певні правові підстави для впливу і на батьків, і на дітей. Адже він чітко визначає, що є освітнім українськомовним середовищем, якою мовою повинні спілкуватися учасники освітнього процесу на території закладу освіти, – сказав він.

До того ж, на його думку, потрібно організувати системну роботу щодо правової та ціннісної просвіти як вчителів, так і учнів, а також посилити контроль всередині системи освіти.

