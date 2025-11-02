Міністр оборони Бельгії Тео Франкен повідомив, що підозрілі дрони, які були помічені над бельгійськими військовими базами протягом вихідних, мали на меті шпигувати за винищувачами та боєприпасами.

Невідомі дрони шпигували над військовими базами

У Бельгії розпочали розслідування після того, як над військовою базою Кляйне-Брогель, що розташована на сході країни, було зафіксовано нові підозрілі дрони.

– Вони (дрони. – Ред.) прилітають, щоб шпигувати, щоб побачити, де знаходяться F-16, де знаходяться боєприпаси, та іншу стратегічно важливу інформацію, – сказав Франкен.

Глава Міністерства оборони Бельгії не став прямо звинувачувати Росію в останніх випадках вторгнення дронів, але натякнув, що інших очевидних винуватців майже немає.

– Росіяни намагаються робити це в усіх європейських країнах. Чи це зараз росіяни? Я не можу цього стверджувати, але мотиви очевидні, і способи таких дій також дуже чіткі, – зазначив міністр.

Франкен додав, що сучасна війна – “це дійсно війна дронів, і Міністерство оборони має до цього підготуватися”.

Очікується, що наступного тижня міністр оборони Бельгії представить план вартістю €50 млн розгортання національної системи протидії дронам.

Кілька днів тому Бельгія розпочала розслідування через появу декількох безпілотників над військовою базою у південній частині країни.

Ця відбулося після того, як над однією з військових баз у Валлонії двічі було помічено невідомі безпілотники.

Нагадаємо, на початку цього тижня міністр оборони Бельгії Тео Франкен в інтерв’ю бельгійському новинному сайту HUMO пообіцяв, що НАТО “зрівняє Москву з землею”, якщо Кремль коли-небудь нападе на Брюссель.

