Українські дрони атакували нафтобазу ФДКУ Гвардійський у Криму
- 10 листопада безпілотники ССО поцілили у насосну станцію на території нафтобази ФДКУ Гвардійський у Криму.
Ударні дрони Сил спеціальних операцій (ССО) атакували нафтобазу федеральної державної установи Гвардійський у тимчасово окупованому Криму.
Про це повідомляє пресслужба Сил спеціальних операцій.
Атака на нафтобазу ФДКУ Гвардійський: що відомо
Так, у ніч на 10 листопада підрозділи Сил спеціальних операцій успішно атакували нафтобазу ФДКУ Гвардійський, що у населеному пункті Кар’єрне Сакського району.
Українські безпілотники поцілили у насосну станцію на території нафтобази.
– ФДКУ Гвардійський є важливим елементом паливо-логістичної системи окупаційної влади в Криму. Вона має вважливість для забезпечення військових об’єктів і транспорту ворожої армії, – наголосили у Силах спеціальних операцій.
Нафтобаза ФДКУ Гвардійський на карті
Населений пункт Кар’єрне знаходиться на північному сході від Євпаторії.
Нагадаємо, що у ніч проти 6 листопада підрозділи Сил спеціальних операцій атакували нафтобазу Гвардійська поблизу селища Гвардійське на окупованого Криму. Тоді вибухом знищило резервуар РВС-400, який на момент удару був повністю заповнений пальним.
Також 6 листопада очевидці повідомляли про пожежі в селищі Бітумне поблизу Сімферополя – там розташована нафтобаза Кримнафтозбут.