Ударні дрони Сил спеціальних операцій (ССО) атакували нафтобазу федеральної державної установи Гвардійський у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє пресслужба Сил спеціальних операцій.

Атака на нафтобазу ФДКУ Гвардійський: що відомо

Так, у ніч на 10 листопада підрозділи Сил спеціальних операцій успішно атакували нафтобазу ФДКУ Гвардійський, що у населеному пункті Кар’єрне Сакського району.

Українські безпілотники поцілили у насосну станцію на території нафтобази.

– ФДКУ Гвардійський є важливим елементом паливо-логістичної системи окупаційної влади в Криму. Вона має вважливість для забезпечення військових об’єктів і транспорту ворожої армії, – наголосили у Силах спеціальних операцій.

Нафтобаза ФДКУ Гвардійський на карті

Населений пункт Кар’єрне знаходиться на північному сході від Євпаторії.

Нагадаємо, що у ніч проти 6 листопада підрозділи Сил спеціальних операцій атакували нафтобазу Гвардійська поблизу селища Гвардійське на окупованого Криму. Тоді вибухом знищило резервуар РВС-400, який на момент удару був повністю заповнений пальним.

Також 6 листопада очевидці повідомляли про пожежі в селищі Бітумне поблизу Сімферополя – там розташована нафтобаза Кримнафтозбут.

