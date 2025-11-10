Извините, этот текст доступен только на “ украинский ”.

Ударные дроны Сил специальных операций (ССО) атаковали нефтебазу федерального государственного казенного учреждения Гвардейский во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает пресс-служба Сил специальных операций.

Атака на нефтебазу ФГКУ Гвардейский: что известно

Так, в ночь на 10 ноября подразделения Сил специальных операций успешно атаковали нефтебазу ФГУ Гвардейский, расположенную в населенном пункте Карьерное Сакского района.

Сейчас смотрят

Украинские беспилотники поразили насосную станцию на территории нефтебазы.

— ФГКУ Гвардейский является важным элементом топливно-логистической системы оккупационных властей в Крыму. Она имеет важное значение для обеспечения военных объектов и транспорта вражеской армии, — подчеркнули в Силах специальных операций.

Нефтебаза ФГКУ Гвардейский на карте

Населенный пункт Карьерное находится на северо-востоке от Евпатории.

Напомним, что в ночь на 6 ноября подразделения Сил специальных операций атаковали нефтебазу Гвардейская вблизи поселка Гвардейское в оккупированном Крыму. Тогда взрывом был уничтожен резервуар РВС-400, который на момент удара был полностью заполнен топливом.

Также 6 ноября очевидцы сообщали о пожарах в поселке Битумное возле Симферополя — там расположена нефтебаза Крымнафтозбут.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.