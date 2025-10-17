У тимчасово окупованому Криму вночі з 16 на 17 жовтня пролунала серія вибухів.

Найпотужніші з них сталися у Сімферополі та Сімферопольському районі, а в селищі Гвардійське, за попередніми даними, пожежа на нафтобазі.

Про це повідомляє Telegram-канал Кримський вітер.

Вибухи у Гвардійському: що відомо

Близько 2:40 ночі очевидці повідомили про стрілянину та вибухи в Гвардійському.

За словами місцевих жителів, селище атакували невідомі безпілотники. Внаслідок удару зайнялася нафтобаза, ймовірно, сталося влучання у склад боєприпасів.

Свідки зазначають, що полум’я від пожежі видно навіть із передмістя Сімферополя.

З міста спостерігаються два димові стовпи: один від нафтобази, що палає в Гвардійському, інший – із боку сімферопольського аеропорту або місцевого аеродрому, які розташовані майже на одній лінії.

За попередньою інформацією, у Гвардійському постраждала нафтобаза, що належить мережі автозаправок ATAN. Компанія входить до складу ТОВ Кедр, яка володіє найбільшою мережею АЗК у Криму (понад 100 станцій), а також складами та автопарком бензовозів.

Через інцидент, як зазначає Кримський вітер, дефіцит пального на півострові може збільшитися.

Близько 6:30 вибухи знову пролунали в Сімферополі та Сімферопольському районі.

Вибухи також фіксувалися в Саках та Новофедорівці. У Євпаторії через надзвичайну ситуацію скасували заняття у школах, у місті немає електроенергії та водопостачання.

У Сакській районній електромережі повідомили про аварійне відключення на підстанції, тривають відновлювальні роботи.

