Президент Володимир Зеленський заявив про плани повної зачистки Куп’янська Харківської області від російських окупантів.

Про це глава держави сказав на брифінгу у понеділок, 3 листопада.

Йде зачистка Куп’янська – Зеленський

– До 60-ти людей, “руських” залишається в Куп’янську. Йде зачистка. Ми все зачистимо. Знаємо. У принципі, дати визначені. Вони були на Ставці. Ділитися такою інформацією поки що не будемо, – сказав глава держави.

Також він розповів про ситуацію на фронті, зокрема на Покровському напрямку.

– Покровськ – ворог успіху не мав за останні дні, 26−30% від всіх бойових дій на фронті відбуваються в Покровську. Причому 50% від всіх застосувань КАБів йде на Покровськ. Ви розумієте, як нашим не просто, – сказав Зеленський.

Глава держави запевнив, що на Лиманському та Краматорському напрямках ситуація стабільна, без суттєвих змін. Операція в Добропіллі триває.

– Главком сказав, що 2−3 км вони ще зачистили, але Росія розуміє, що вона програла там ініціативу повністю, і розуміємо, що вона готує реванш. Це зрозуміло що вони накопичують війська по перехопленням, по всіх ознаках розуміємо, – додав Зеленський.

Що відомо про ситуацію у Куп’янську

2 листопада начальник управління комунікації Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов заявив, що Сили оборони завдали ударів по росіянах у Куп’янську, що загальмувало їхній наступ.

Він зазначив, що ситуація на Куп’янському напрямку залишається непростою, однак українські сили стримують окупантів та не дають їм пройти в центр міста.

26 жовтня начальник російського Генштабу Валерій Герасимов брехливо доповів, що російські війська завершили оточення українських військ у місті.

29 жовтня Віктор Трегубов заявляв, що російські війська присутні в північній частині Куп’янська та намагаються просунутися ближче до центру міста, застосовуючи тактику малих штурмових груп.

Володимир Зеленський зазначав, що попри непросту ситуацію в Купʼянську Сили оборони продовжують тримати позиції.

