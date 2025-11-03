Україна буде боротися, щоб Європейський Союз ухвалив позитивне рішення щодо використання заморожених активів Росії на користь нашої країни.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час брифінгу.

Україна буде боротися за використання активів РФ

– Єдине на сьогодні логічне рішення – це взяти гроші із заморожених активів, або під заморожені активи. Це вже інструмент, яким чином можна дістати ці гроші і дати можливість Україні вистояти, боротись, жити, – зазначив Зеленський.

За його словами, 23 жовтня на засіданні Європейської Ради було ухвалене позитивне політичне рішення щодо цього питання.

– Ми дуже хочемо, щоб після позитивного політичного рішення на минулому засіданні було позитивне, реальне рішення до кінця цього року. Ми будемо за це боротися, – зазначив він.

Президент наголосив, що якщо війна не закінчиться цього року, “Україна повинна бути впевнена, що вона не наодинці переживає такий складний період, і що у нас є передусім фінанси, не тільки дружні слова”.

– Тому Європа, розуміючи, що Україна – форпост в цій війні, буде нас підтримувати. Я в цьому абсолютно впевнений, – наголосив глава держави.

Зеленський додав, що війна вже “з’їла” близько $300 млрд.

Нагадаємо, 23 жовтня прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив, що його країна наполягає на ухваленні юридичної основи та спільної відповідальності за використання заморожених активів РФ на користь України.

За словами прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска, питання передачі заморожених російських активів Україні має вирішитися на засіданні Європейської ради, запланованому на 11-12 грудня.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявляла, що пропозиція щодо репараційного кредиту для України на суму €140 млрд за рахунок заморожених активів РФ є надійним та легальним шляхом змусити Росію заплатити за шкоду, завдану Україні.

