Президент України Володимир Зеленський визнав, що Україна зіткнулася з “дуже складною” ситуацією в Покровську на сході Донецької області, який намагаються окупувати російські війська.

Про це він розповів в інтерв’ю Bloomberg.

Зеленський про ситуацію у Покровську

Зеленський наголосив, що будь-яке рішення про виведення військ є питанням військового командування на місцях.

– Ніхто не штовхає їх на смерть заради руїн. Я підтримуватиму наших солдатів, особливо командирів, які там перебувають, у тому, як вони можуть контролювати ситуацію. Найважливіше для нас – це наші солдати, – сказав він.

Зеленський додав, що Росія прагне захопити Покровськ, щоб спробувати переконати Трампа, що Україна повинна вивести війська з усієї території Донбасу.

– Ми не можемо покинути Схід України. Ніхто цього не зрозуміє, люди цього не зрозуміють. А головне, що ніхто не гарантує вам, що якщо вони захоплять те чи інше місто, то не просунуться далі. Немає жодного стримувального фактору, – підкреслив президент.

11 листопада повідомлялося, що російські війська посилили спроби прориву до Покровська, використовуючи для цього легку техніку та погодні умови.

За даними 7 корпусу ДШВ, у самому Покровську тоді перебувало понад 300 російських військових, які прагнуть вийти до північних меж міста та створити умови для його оточення.

