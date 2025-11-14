У ніч на п’ятницю, 14 листопада, пролунали гучні вибухи у Севастополі тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомляє Кримській вітер.

Вибухи у Севастополі 14 листопада: які наслідки

За словами очевидців, у Севастополі пролунала серія потужних вибухів, від яких затряслися вікна у будинках.

Також були зафіксовані вибухи поблизу аеропорту Бельбек, після чого росіяни підняли винищувач.

Місцеві жителі також пишуть у пабліках про вибухи в Південній бухті Севастополя.

Нагадаємо, у ніч на 11 листопада підрозділи Сил оборони України уразили АТ Морський нафтовий термінал – ключовий вузол постачання пально-мастильних матеріалів морським шляхом на Кримський півострів та тимчасово окуповані території півдня України.

Термінал розташований у Феодосії.

Було зафіксовано влучання в резервуари на території об’єкта. Ступінь завданих збитків наразі невідома.

Тієї ж ночі вибухи пролунали у Саратовській області РФ.

Безпілотники атакували Саратовський нафтопереробний завод, після чого на об’єкті спалахнула масштабна пожежа.

