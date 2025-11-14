В ночь на пятницу, 14 ноября, прогремели сильные взрывы в Севастополе, во временно оккупированом Крыму.

Об этом сообщает Крымский ветер.

Взрывы в Севастополе 14 ноября: какие последствия

По словам очевидцев, в Севастополе прогремела серия мощных взрывов, от которых задрожали окна в домах.

Также были зафиксированы взрывы вблизи аэропорта Бельбек, после чего оккупанты подняли истребитель.

Местные жители также пишут в пабликах о взрывах в Южной бухте Севастополя.

Напомним, в ночь на 11 ноября подразделения Сил обороны Украины поразили АО Морской нефтяной терминал – ключевой узел поставки горюче-смазочных материалов морским путем на Крымский полуостров и временно оккупированные территории юга Украины.

Терминал расположен в Феодосии.

Было зафиксировано попадание в резервуары на территории объекта. Степень нанесенного ущерба пока неизвестна.

В ту же ночь взрывы прогремели в Саратовской области РФ.

Беспилотники атаковали Саратовский нефтеперерабатывающий завод, после чего на объекте вспыхнул масштабный пожар.

