Взрывы в Севастополе 14 ноября: было громко в нескольких районах города
В ночь на пятницу, 14 ноября, прогремели сильные взрывы в Севастополе, во временно оккупированом Крыму.
Об этом сообщает Крымский ветер.
Взрывы в Севастополе 14 ноября: какие последствия
По словам очевидцев, в Севастополе прогремела серия мощных взрывов, от которых задрожали окна в домах.
Также были зафиксированы взрывы вблизи аэропорта Бельбек, после чего оккупанты подняли истребитель.
Местные жители также пишут в пабликах о взрывах в Южной бухте Севастополя.
Напомним, в ночь на 11 ноября подразделения Сил обороны Украины поразили АО Морской нефтяной терминал – ключевой узел поставки горюче-смазочных материалов морским путем на Крымский полуостров и временно оккупированные территории юга Украины.
Терминал расположен в Феодосии.
Было зафиксировано попадание в резервуары на территории объекта. Степень нанесенного ущерба пока неизвестна.
В ту же ночь взрывы прогремели в Саратовской области РФ.
Беспилотники атаковали Саратовский нефтеперерабатывающий завод, после чего на объекте вспыхнул масштабный пожар.