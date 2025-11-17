Україна зможе отримати від Франції системи ППО SAMP/T нового покоління, 100 літаків Rafale, шість пускових установок та радари.

Про це повідомили президент України Володимир Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон під час спільної пресконференції у Парижі.

Деталі історичної угоди України з Францією

Як розповів президент України, сьогодні підписуються важливі документи про значне посилення наших оборонних спроможностей.

Зараз дивляться

По-перше, Україна зможе отримати 100 літаків Rafale F-4, дуже сильні французькі радари, вісім систем протиповітряної оборони SAMP/T, шість пускових установок.

– Напевно, для когось це технічні деталі. А для нас це важливо, – сказав Зеленський.

По-друге, Україна та Франція підписали угоду, яка передбачає закупівлю систем протиповітряної оборони SAMP/T нового покоління, заявив президент Франції.

Як пояснив Макрон, завдяки документу відбудеться тісніша співпраця та інтеграція оборонних промислових галузей Франції для підтримки України та модернізації ЗСУ, які залишаються на передовій і є першою лінією оборони Європи для стримування агресії.

За словами президента Франції, підписана угода передбачає зміцнення двосторонньої співпраці зараз і протягом наступних 10 років.

– Далі – придбання нових систем протиповітряної оборони SAMP/T нового покоління. Вони зараз у стадії розроблення. Уже з 2026 року буде пройдено вирішальний етап, – звернув увагу Макрон.

Президент Франції поділився, що угода дає можливість розгортати їх на українській території. За його словами, вони доповнять вже відомі системи, але з новими характеристиками.

Володимир Зеленський додав, що триває робота над передаванням Україні систем ППО SAMP/T нового покоління, які зможуть знищувати ворожі балістичні ракети. Однак поки не можна сказати дати такого постачання, сказав він.

На думку президента України, нове покоління ППО SAMP/T – це дуже серйозний рівень. Він звернув увагу, що ЗСУ зараз відпрацьовують системами Patriot проти балістичного озброєння російської армії.

– І я не можу казати вам про дати постачання цього продукту, який для нас дуже важливий, – сказав Зеленський.

17 листопада президенти України Володимир Зеленський та Франції Еммануель Макрон підписали декларацію про наміри щодо співпраці у сфері придбання оборонного обладнання.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.