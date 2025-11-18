Уночі, 18 листопада, Росія атакувала залізничну інфраструктуру в Дніпрі та на Харківщині.

Про це повідомили віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Дніпрі обійшлося без жертв, а у Берестині постраждав залізничник.

Зараз дивляться

Удар по Дніпру: які обʼєкти постраждали

За словами Кулеби, російські окупанти вдарили по залізничній інфраструктурі Дніпра десятками дронів.

Найбільше постраждало приміське депо, яке обслуговує пасажирські електропоїзди регіону. Це вже другий масований удар по цьому об’єкту за час великої війни.

Суттєвих руйнацій зазнав основний ремонтний цех, пошкоджено й вокзал.

– На щастя, без постраждалих. Вже розпочато розбір завалів, оперативне відновлення. Попри це, ранкові електрички з Дніпра відправлено за графіком, – додав віцепремʼєр.

Атаки на Харківщині: наслідки ударів

Вночі Росія також атакувала низку залізничних станцій Харківської області.

Олексій Кулеба уточнив, що під час ударів по Берестину травмовано залізничника, якому надали необхідну медичну допомогу. Пошкоджені вагони та інші об’єкти інфраструктури одразу на чотирьох станціях.

Нагадаємо, що цієї ночі Росія застосувала чотири балістичні ракети Іскандер-М та 114 ударних дронів Shahed, Гербера та інших типів.

Сили оборони до ранку збили або приглушили 101 безпілотник на Півночі, Півдні та Сході країни. Зафіксовано влучання чотирьох ракет і 13 дронів на 15 локаціях, а також падіння уламків у двох місцях.

Фото: Олексій Кулеба

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.