Важливі події, які відкриють перспективи закінчення війни в Україні, відбудуться у лютому 2026 року, повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

Буданов про важливі події для України щодо встановлення миру

Голова ГУР в інтерв’ю 24 каналу, відповідаючи на запитання, коли варто очікувати збігу подій, які призведуть до перелому у війні, сказав:

– Будемо наближатись до цього зимою. Давайте так скажу: наше вікно знову відкриється всередині лютого. Всі події будуть – початок лютого, середину лютого.

До того ж, він назвав дії президента США Дональда Трампа “максимально системними і послідовними”.

Зараз дивляться

– Без його втручання, я не думаю, що є шанс на зупинення бойових дій. Станом на зараз, – сказав Буданов.

На питання, якою він бачить у майбутньому міжнародну архітектуру безпеки, щоб російсько-українська війна не повторилася, він відповів:

– Точно буде видозмінена. Багато країн зробили для себе висновок, що перш за все треба опиратися на свої сили власні і вибудовувати сильні двосторонні відносини з тими, в кому вони будуть впевнені, тобто з тими, хто точно прийде їм на допомогу”.

За його словами, те, що відбувалося особливо на початку 22-го року, під час початку нашого повномасштабної війни до нас, дискусії всередині НАТО, показали, що певні країни категорично не готові до ухвалення радикальних рішень.

– І ми то про це не згадуємо, а от вони всередині дуже добре це запам’ятали і зробили з цього висновки. Тому я думаю, що паралельно з існуванням тих блоків великих, які існують, будуть з’являтись нові регіональні утворення воєно-політичного спрямування, – додав Буданов.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.