Президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Туреччини у середу, 19 листопада. В аеропорту його зустрів, зокрема, секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умеров.

Про це повідомив заступник мера Анкари Фарук Кейлюоглу.

Візит Зеленського до Туреччини

Українського президента в Анкарі зустріли турецькі посадовці.

Водночас на оприлюднених фотографіях є секретар РНБО Рустем Умеров, який напередодні відправився у закордонне відрядження, та посол України в Туреччині Наріман Джелял.

У середу, 19 листопада, заплановані переговори Володимира Зеленського з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом та спеціальним представником США Стівом Віткоффом.

Зеленський у Туреччині: яка мета

Президент України Володимир Зеленський розпочав новий етап міжнародних візитів, прибувши до Туреччини.

Його мета – обговорити з президентом Реджепом Тайїпом Ердоганом шляхи встановлення справедливого миру в Україні.

В рамках візиту також заплановані переговори зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом.

Ця поїздка відбулася одразу після візитів до Греції, Франції та Італії, де були підписані важливі угоди про підтримку України.

