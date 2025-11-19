Зеленський прибув до Туреччини: що відомо про візит
- Президент України Володимир Зеленський розпочав робочий візит до Туреччини.
- Стало відомо, хто зустрів його в аеропорту Анкари та з якими високопосадовцями заплановані переговори.
Президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Туреччини у середу, 19 листопада. В аеропорту його зустрів, зокрема, секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умеров.
Про це повідомив заступник мера Анкари Фарук Кейлюоглу.
Візит Зеленського до Туреччини
Українського президента в Анкарі зустріли турецькі посадовці.
Водночас на оприлюднених фотографіях є секретар РНБО Рустем Умеров, який напередодні відправився у закордонне відрядження, та посол України в Туреччині Наріман Джелял.
У середу, 19 листопада, заплановані переговори Володимира Зеленського з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом та спеціальним представником США Стівом Віткоффом.
Зеленський у Туреччині: яка мета
Президент України Володимир Зеленський розпочав новий етап міжнародних візитів, прибувши до Туреччини.
Його мета – обговорити з президентом Реджепом Тайїпом Ердоганом шляхи встановлення справедливого миру в Україні.
В рамках візиту також заплановані переговори зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом.
Ця поїздка відбулася одразу після візитів до Греції, Франції та Італії, де були підписані важливі угоди про підтримку України.