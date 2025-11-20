Державний секретар Марко Рубіо заявив, що вони продовжують розробляти ідеї щодо припинення війни в Україні на основі пропозицій обох сторін.

Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі X.

Рубіо про мирний план

За його словами, щоб покласти край “такій складній і смертоносній війні, як війна в Україні”, необхідний широкий обмін серйозними і реалістичними ідеями.

Він додав, що для досягнення тривалого миру обидві сторони повинні погодитися на складні, але необхідні поступки.

– Саме тому ми розробляємо і будемо продовжувати розробляти перелік потенційних ідей для припинення цієї війни на основі пропозицій обох сторін конфлікту, – йдеться у його дописі.

Що відомо про “мирний план” США та РФ

Напередодні ЗМІ оприлюднили нові деталі так званого мирного плану, який у Маямі напрацювали представники Росії та США.

План із 28 пунктів, який обговорювали спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф та російський переговорник Кирило Дмитрієв наприкінці минулого місяця у Маямі, вперше оприлюднило видання Axios.

Цей план передбачає вимогу до України віддати Росії всю частину Донбасу, включно з територіями, які зараз контролює Київ, а також скоротити чисельність Збройних сил удвічі.

У двох інших зруйнованих війною регіонах – Херсонській та Запорізькій областях – чинні лінії контролю здебільшого були б заморожені. Згідно з планом Трампа, США та інші країни визнали б Крим і Донбас законною територією Росії, але від України цього не вимагали б.

Також документ передбачає, що Україна має відмовитися від ключових категорій озброєння, надати російській мові статус офіційної державної та закріпити офіційний статус Російської православної церкви.

