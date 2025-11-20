У Росії згоріли цистерни з газовим конденсатом: що відомо
Унаслідок пожежі на Свердловській залізниці згоріли цистерни з газовим конденсатом.
Станом на 20 листопада тривають роботи з відновлення залізничного полотна на перегоні Шамари – Кордон. Через це рух деяких потягів затримується.
Про це повідомила Уральська транспортна прокуратура.
Пожежа на Свердловській залізниці: що відомо
Ввечері 19 листопада на перегоні Шамари – Кордон загорілися цистерни з газовим конденсатом у складі вантажного потяга сполученням Лембей – Лужська.
Після чого залізничний шлях перекрили.
— Росіяни втратили цілий залізничний склад нафтопродуктів. Без нас. Чудово, – написав керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко у Telegram.
Пізніше через ремонтні роботи виникла затримка пасажирського потяга №2 сполученням Москва – Владивосток.
Крім того, на залізничному вокзалі Єкатеринбурга очікують відправлення близько 130 пасажирів.
Наразі Уральська транспортна прокуратура проводить перевірку дотримання норм безпеки руху та експлуатації залізничного транспорту.
Фото: Петро Андрющенко