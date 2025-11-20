Унаслідок пожежі на Свердловській залізниці згоріли цистерни з газовим конденсатом.

Станом на 20 листопада тривають роботи з відновлення залізничного полотна на перегоні Шамари – Кордон. Через це рух деяких потягів затримується.

Про це повідомила Уральська транспортна прокуратура.

Пожежа на Свердловській залізниці: що відомо

Ввечері 19 листопада на перегоні Шамари – Кордон загорілися цистерни з газовим конденсатом у складі вантажного потяга сполученням Лембей – Лужська.

Після чого залізничний шлях перекрили.

— Росіяни втратили цілий залізничний склад нафтопродуктів. Без нас. Чудово, – написав керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко у Telegram.

Пізніше через ремонтні роботи виникла затримка пасажирського потяга №2 сполученням Москва – Владивосток.

Крім того, на залізничному вокзалі Єкатеринбурга очікують відправлення близько 130 пасажирів.

Наразі Уральська транспортна прокуратура проводить перевірку дотримання норм безпеки руху та експлуатації залізничного транспорту.

Фото: Петро Андрющенко

