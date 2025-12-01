Житлова субсидія є адресною соціальною допомогою, призначеною для громадян, які не можуть самостійно покривати витрати на житлово-комунальні послуги (включно з управлінням будинком та придбанням палива).

Програма житлових субсидій діє вже понад 25 років (з 1995 року), залишаючись головним механізмом соціального захисту вразливих категорій населення в умовах зростання цін і тарифів на ЖКП.

Факти ICTV дізнавалися детальніше про зміни в нарахуванні субсидії з 1 грудня 2025 року в Україні.

Субсидії-2025: які витрати відшкодовує держава

Наразі житлові субсидії від держави покривають широкий спектр витрат, включно з оплатою основних комунальних послуг (газ, світло, тепло, вода, відведення), абонентським обслуговуванням, управлінням будинком та придбанням палива, повідомляє Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України.

Також відшкодовуються витрати на встановлення та обслуговування комерційних вузлів обліку.

Отримати річну житлову субсидію на паливо (тверде чи рідке пічне) можуть ті, хто не користується централізованим опаленням, а також не використовує природний газ чи електроенергію для індивідуального обігріву.

Звернутися за цією та іншими видами державної підтримки може кожен, хто її потребує.

Субсидія і допомога на тверде паливо у 2025 році

Для осіб, які опалюють житло виключно твердим паливом (тобто не мають централізованого, газового чи електричного опалення), законодавством передбачена житлова субсидія або пільга на придбання скрапленого газу, а також твердого чи рідкого пічного палива.

Важливо, що такі особи одночасно можуть оформити субсидію/пільгу й на інші житлово-комунальні послуги (зокрема, електроенергію, газ для приготування їжі, воду та вивіз сміття), повідомляє Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України.

Субсидія або пільга на паливо надається один раз на рік на опалювальний сезон і призначається за особистим зверненням громадян.

Для оформлення субсидії подаються заява та декларація про доходи. Для підтримки, яку призначають особі з Реєстру пільговиків, потрібна заява та довідка, що підтверджує наявність пічного опалення у приміщенні.

Варто звернути увагу, що субсидія чи пільга на тверде паливо розраховується на основі сукупного доходу домогосподарства. Однак підтримка для низки категорій громадян (наприклад, учасники бойових дій (УБД), особи з інвалідністю внаслідок війни, члени сімей загиблих захисників) надається без урахування їхніх доходів.

Для домогосподарств, які опалюються твердим пічним паливом і проживають у зонах бойових дій (Сумська, Харківська, Херсонська, Луганська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Миколаївська та Чернігівська області), передбачена одноразова грошова підтримка.

Ця допомога, що виплачується коштом міжнародних донорів, становить 19 400 грн і надається одноразово на весь опалювальний сезон на одне домогосподарство. Перелік громад визначають відповідні обласні військові адміністрації.

Субсидія 2025: пільга на постачання і розподіл природного газу

У Пенсійному фонді України розповіли, що з початком опалювального сезону почастішали звернення отримувачів житлових субсидій та пільг про розмір призначених виплат і соціальних норм та нормативів, які враховуються під час визначення розміру допомоги.

Для визначення розміру житлової субсидії використовуються державні соціальні стандарти, нормативи споживання ЖКП і витрат на управління багатоквартирним будинком.

Зокрема, вони передбачені постановою Кабінету міністрів України від 06.08.2014 №409 Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування.

Соціальні нормативи, визначені для розрахунку житлової субсидії на постачання та розподіл природного газу, наведені нижче:

газопостачання за наявності газової плити та централізованого гарячого водопостачання – 3,3 куб. м на одну особу на місяць;

газопостачання за наявності газової плити в разі відсутності централізованого гарячого водопостачання та газового водонагрівача – 5,4 куб. м на одну особу на місяць;

газопостачання за наявності газової плити та газового водонагрівача – 10,5 куб. м на одну особу на місяць;

використання природного газу для індивідуального опалення – 4 куб. метри природного газу на 1 кв. метр опалюваної площі на місяць в опалювальний період. До зазначеного нормативу застосовується коригувальний коефіцієнт залежно від регіону та типу будівлі (додаток 1 до постанови Кабінету міністрів України від 06.08.2014 №409).

