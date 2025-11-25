Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що окупованій Запорізькій атомній електростанції може знадобитися “особливий статус”, якщо між Росією та Україною буде досягнуто мирної угоди.

“Особливий статус” ЗАЕС

– З якого б боку лінії (ЗАЕС. – Ред.) не опинилася б, потрібно мати домовленість про співпрацю або атмосферу співпраці, – сказав Гроссі.

Він додав, що без реального припинення війни зберігатиметься ризик ядерного інциденту.

– Доки війна не закінчиться, не буде укладено перемир’я або не замовкнуть гармати, завжди існує ймовірність, що щось піде не так. Жоден окремий оператор не може використовувати АЕС, коли на іншому березі є інша країна, яка чинить опір цьому й може вжити заходів проти цього, – зазначив він.

Що відомо про мирний план команди Трампа

Адміністрація президента США Дональда Трампа підготувала мирний план щодо війни Росії проти України.

Медіа повідомляли, що над документом Вашингтон працював разом із Москвою. Україну та Євросоюз до розробки цього плану не залучали.

Офіційної презентації плану ще не відбулося – його поширили лише медіа з посиланням на джерела.

Документ налічує 28 пунктів. Серед них – вимога, щоб Україна погодилася на втрату решти Донбасу, скоротила чисельність ЗСУ удвічі, заморозила лінію бойового зіткнення в Запорізькій та Херсонській областях, а також визнала російську мову державною.

Крім того, документ передбачає зняття з Росії санкцій і припинення розслідувань щодо воєнних злочинів російських військових.

Президент Володимир Зеленський заявив, що країна може опинитися перед “дуже складним вибором: або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера”.

Він додав, що українська сторона буде “спокійно” працювати з усіма партнерами задля пошуку конструктивного рішення, а сам він “буде переконувати, пропонувати альтернативи”.

Під час зустрічі в Женеві делегації України та США підготували оновлений рамковий документ. Financial Times, посилаючись на джерела, повідомила, що новий варіант мирного плану скорочено до 19 пунктів.

