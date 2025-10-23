Енергетики відновили електропостачання на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС), вивівши її з режиму повного — десятого за час війни — блекауту, який тривав майже місяць.

Про це повідомила міністерка енергетики України Світлана Гринчук.

Запорізьку АЕС вивели з блекауту: що відомо

Після завершення ремонту високовольтної лінії 750 кВ Дніпровська фахівці продовжують відновлювальні роботи на лінії 330 кВ Феросплавна.

Зараз дивляться

Протягом усього періоду знеструмлення безпеку найбільшої атомної станції Європи забезпечували аварійні дизель-генератори, що створювало серйозну загрозу ядерній та радіаційній безпеці не лише України, а й усього континенту.

Місячне знеструмлення стало наслідком систематичних обстрілів російськими військами ліній електропередачі, які з’єднують ЗАЕС з українською енергосистемою.

Від початку повномасштабного вторгнення енергетики вже 42 рази відновлювали живлення станції після пошкоджень.

Міністерка наголошує: гарантією стабільної ядерної безпеки може бути лише повна демілітаризація, деокупація станції та повернення її під законний контроль України.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі підтвердив, що після ремонту лінії 750 кВ Дніпровська станція знову отримує живлення від зовнішніх джерел.

— Повернення електроенергії — це ключовий крок для гарантування ядерної безпеки. МАГАТЕ координує подальші ремонтні роботи лінії 330 кВ Феросплавна з обома сторонами, — заявив Гроссі.

Він також зазначив, що ремонт проводився в умовах локального перемир’я, досягнутого задля безпеки ремонтних бригад.

Нагадаємо, що 23 вересня 2025 року о 16:56 Запорізька АЕС втратила останнє джерело зовнішнього живлення.

Тоді станція перейшла на аварійне забезпечення дизель-генераторами.

9 жовтня Рафаель Гроссі повідомив, що розпочалося відновлення зовнішнього електропостачання через лінії Дніпровська та Феросплавна-1, які розташовані по різні боки лінії фронту.

Фото: МАГАТЕ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.