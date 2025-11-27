Статус учасника бойових дій визначається Законом України Про статус ветеранів війни і гарантії їх соціального захисту. Якщо демобілізований працівник отримав посвідчення учасника бойових дій або статус інваліда війни, то він має право на додаткову відпустку.

Що передбачає додаткова відпустка для учасників бойових дій і як її отримати у 2025 році – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Додаткова відпустка УБД 2025: що передбачає та як надається

Додаткова відпустка учасникам бойових дій надається на 14 календарних днів незалежно від стажу роботи. Оплата такої відпустки здійснюється коштом роботодавця.

Ветеранам війни, які працюють на підприємствах та установах, додаткова відпустка надається за календарний рік. Водночас її тривалість не залежить від відпрацьованого часу в цьому році. Наприклад, учасник бойових дій, відпрацювавши навіть один робочий день у поточному календарному році, матиме право на таку відпустку тривалістю 14 календарних днів.

Додаткова відпустка УБД має бути використана лише протягом календарного року. Якщо ветеран не реалізував своє право на таку відпустку в поточному році, то її перенесення на наступний рік неможливе. Така відпустка не належить до категорії щорічних.

Додаткову відпустку для УБД та осіб з інвалідністю внаслідок війни не можна:

перенести на інший період;

подовжити в разі хвороби працівника;

поділити на частини.

Також відпустка не продовжується на святкові та неробочі дні, які припадають на період її тривалості.

Зверніть увагу! Законодавством не передбачено можливості заміни додаткової відпустки грошовою компенсацією у разі невикористання чи після звільнення співробітника. Також не допускається відкликання працівника з наданої додаткової відпустки.

Як отримати додаткову відпустку УБД: куди звертатися та що знадобиться

Для отримання додаткової відпустки УБД у 2025 році працівник має надати посвідчення учасника бойових дій і заяву на отримання цієї відпустки. Після надання роботодавцю цих документів учасник бойових дій матиме право на додаткову відпустку.

За оформлення наказу про додаткову відпустку учаснику бойових дій спеціальних застережень у нормах немає.

Зміни щодо відпусток УБД у 2025 році

Наприкінці серпня 2025 року в систему військових відпусток внесли важливі зміни. Верховна Рада затвердила законопроєкт №13235, який оновлює правила надання щорічних відпусток для військовослужбовців. Відтепер із 30 днів основної відпустки бійці мають обов’язково використати щонайменше 15 днів.

Закон також відновлює можливість надавати учасникам бойових дій до 14 додаткових днів відпустки – з дозволу командира. Цю можливість було заблоковано ще з 2022 року через дію воєнного стану.

Військові отримають:

30 днів основної відпустки, з яких 15 днів є обов’язковими;

10 днів відпустки за сімейними обставинами;

14 додаткових днів для учасників бойових дій, за погодженням командира.

