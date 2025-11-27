У застосунку Резерв+ в електронному військово-обліковому документі найближчим часом з’явиться фотографія власника.

Це дозволить спростити процес ідентифікації та прискорити перевірку даних під час воєнного стану, повідомляє Міноборони.

Фото власника в електронно-військовому документі у Ререзв+

Наразі оновлений формат документа виноситься на публічне тестування. Усіх охочих запрошують долучитися через офіційний сайт відомства.

Для отримання нового формату документа та залишення відгуку необхідно заповнити коротку форму за посиланням.

Фото відображатиметься безпосередньо в електронному військово-обліковому документі в застосунку Резерв+.

Це допоможе зменшити кількість спірних ситуацій під час перевірок на вулицях або в установах, адже працівники бачитимуть не лише персональні дані, а й зображення людини.

Міністерство оборони очікує, що фідбек від тестувальників допоможе вдосконалити дизайн та логіку відображення документа перед масштабним запуском функції для всіх користувачів Резерв+.

Зараз Резерв+ є основним цифровим інструментом військового обліку.

Через застосунок користувачі можуть отримати електронний військово-обліковий документ, дистанційно оновлювати частину персональних даних та зменшувати необхідність відвідувати територіальні центри комплектування.

Додавання фото стане наступним кроком у напрямку повноцінного переходу від паперових довідок до цифрових документів.

