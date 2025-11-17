Президент України Володимир Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон підписали декларацію про наміри щодо співпраці у сфері придбання оборонного обладнання.

Про це стало відомо під час трансляції Офісу президента.

Україна та Франція підписали угоду: що відомо

Напередодні президент Зеленський анонсував історичну угоду з Францією, яка має посилити бойову авіацію та протиповітряну оборону України.

— Буде значне посилення нашої бойової авіації, нашого захисту неба, наших інших оборонних спроможностей, — наголосив глава держави.

За словами Зеленського, ключові домовленості були заплановані на понеділок, 17 листопада, у межах графіка його візиту.

Пізніше стало відомо, що Україна та Франція таки підписали оборонну угоду. Однак її деталі поки не розголошуються.

Очільник України також повідомив, що наступного дня, 18 листопада, заплановано результативний візит до Іспанії.

