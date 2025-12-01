Україна звернулася до європейських союзників із проханням виділити додатковий €1 млрд до кінця року. Це має критичне значення на тлі загострення російських авіаударів та посилення тиску на фронті.

Про це пише агентство Bloomberg.

Україна потребує додаткових коштів

Глава Місії України при НАТО Альона Гетьманчук зазначила, що країні потрібне додаткове фінансування для укладання нових контрактів на американське озброєння через механізм PURL, за яким європейські партнери закуповують зброю у США та передають її Україні.

Зараз дивляться

– Ми будемо надзвичайно вдячні за нові внески від союзників, щоб Україна могла безперебійно отримувати обладнання через PURL, — сказала Гетьманчук.

Кошти необхідні якнайшвидше, аби не допустити зупинки постачання озброєнь до кінця року на тлі зростаючої загрози з боку ворога.

Водночас уже відома підтримка від окремих партнерів. Нідерланди готові надати додаткові €250 млн у межах цієї ж програми – частина суми буде спрямована на авіацію, системи ППО, а також, можливо, на літаки та інші засоби протиповітряної оборони.

У разі відсутності додаткової підтримки постачання можуть фактично зупинитися, що створить серйозні ризики для українських військових та їхнього забезпечення технікою на тлі загострення бойових дій.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.