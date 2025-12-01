Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф у понеділок, 1 грудня, відвідає Москву.

Про це повідомляє CNN із посиланням на американського чиновника.

Стів Віткофф відвідає Москву 1 грудня: що відомо

За даними видання, Віткофф проведе у російській столиці серію зустрічей, головною з яких стане запланована розмова з президентом РФ Володимиром Путіним.

За даними американських ЗМІ, на порядку денному — пошук можливих механізмів припинення бойових дій, обговорення умов потенційних домовленостей та оцінка позиції Кремля щодо подальших кроків.

Поїздка до Москви відбувається одразу після інтенсивних консультацій у Флориді, де Віткофф разом із держсекретарем США Марко Рубіо та Джаредом Кушнером зустрівся з українською делегацією.

Після цих переговорів Рубіо заявив, що сторони просунулися в обговореннях, але “попереду ще багато складної роботи”.

Наразі не уточнюється, чи приєднається до Віткоффа Джаред Кушнер.

Минулого тижня президент Дональд Трамп припустив, що його зять може супроводжувати спецпосланця, однак офіційного підтвердження цьому немає.

