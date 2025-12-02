Стало відомо, чи приїде Кароль Навроцький до України
Президент Польщі Кароль Навроцький наразі не планує офіційний візит до України, однак не відкидає такої можливості в майбутньому — за умови, що Київ ухвалить “відповідні рішення”.
Про це у вівторок в ефірі радіо ZET повідомив голова Бюро міжнародної політики при президентові Польщі Марцін Пшидач.
Коли можливий візит Кароля Навроцького до України
— Поки що таких планів немає, немає конкретної дати. Колись, у майбутньому, я можу уявити, що такі візити відбудуться, якщо Київ ухвалить відповідні рішення, — зазначив Пшидач у відповідь на запитання, чи збирається Навроцький їхати до Києва.
Коментуючи ймовірні контакти між США та Росією щодо України, Пшидач висловив сумнів у компетенції спецпредставника США Стіва Віткоффа з питань Східної Європи.
Він наголосив, що більше довіряє іншим представникам американської адміністрації, зокрема держсекретарю Марко Рубіо, який, на його думку, має значно глибші знання і досвід у регіональній політиці.
Пшидач також наголосив, що російський лідер Володимир Путін не зацікавлений у реальних мирних домовленостях з Україною.
— Ну, хіба якщо вони на 110% відповідатимуть його інтересам, а цього допустити не можна, — наголосив він.