Президент Польщі Кароль Навроцький наразі не планує офіційний візит до України, однак не відкидає такої можливості в майбутньому — за умови, що Київ ухвалить “відповідні рішення”.

Про це у вівторок в ефірі радіо ZET повідомив голова Бюро міжнародної політики при президентові Польщі Марцін Пшидач.

Коли можливий візит Кароля Навроцького до України

— Поки що таких планів немає, немає конкретної дати. Колись, у майбутньому, я можу уявити, що такі візити відбудуться, якщо Київ ухвалить відповідні рішення, — зазначив Пшидач у відповідь на запитання, чи збирається Навроцький їхати до Києва.

Коментуючи ймовірні контакти між США та Росією щодо України, Пшидач висловив сумнів у компетенції спецпредставника США Стіва Віткоффа з питань Східної Європи.

Він наголосив, що більше довіряє іншим представникам американської адміністрації, зокрема держсекретарю Марко Рубіо, який, на його думку, має значно глибші знання і досвід у регіональній політиці.

Пшидач також наголосив, що російський лідер Володимир Путін не зацікавлений у реальних мирних домовленостях з Україною.

— Ну, хіба якщо вони на 110% відповідатимуть його інтересам, а цього допустити не можна, — наголосив він.

