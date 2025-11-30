Президент Польщі Кароль Навроцький обмежив свою програму візиту до Угорщини та не зустрінеться з угорським прем’єром Віктором Орбаном у Будапешті.

Про це повідомив керівник Управління міжнародної політики президента Польщі Марцін Пшидач.

Навроцький не зустрінеться з Орбаном

Обмеження програми візиту до Угорщини Кароля Навроцького пов’язане з поїздкою Віктора Орбана до Москви, де він зустрічався з російським диктатором Володимиром Путіним.

Таким чином, Навроцький вирішив обмежити програму свого візиту до Угорщини виключно самітом президентів Вишеградської групи в Естергомі. Ця зустріч запланована на 3 грудня.

– Разом з президентами Чехії, Словаччини та Угорщини він буде обговорювати питання безпеки та співпраці в регіоні Центральної Європи, – йдеться у заяві.

У четвер, 4 грудня, польський президент у супроводі дружини мав відвідати Будапешт та провести зустрічі, зокрема, з Орбаном.

Цього тижня Віктор Орбан відвідав Москву, де зустрівся з диктатором Путіним, з яким він обговорив війну РФ проти України, а також постачання російських енергоносіїв до Угорщини.

